三界五行：食好睡好　身體就好

食得是福，着得是祿，瞓得就生肉。（互聯網）

中華養生學有云：藥補不如膳補，膳補不如睡補。

均衡飲食，合理的食物搭配，比食甚麼補品對身體更有好處。優質睡眠比任何優質食物又勝一籌。很多粗生粗養的人，食甚麽都香甜，寢室寢具簡陋，但一躺在床上就睡得香甜。睡不好，睡眠不足，像俗話說的「油浸都唔肥」、「食龍肉都無味」。設法改善自身的吸收能力，爭取優質睡眠，才是王道。

高僧夢窗國師有佛偈說：「心頭無事一床寬」；觀音說，「心無罣礙」；《聖經》說，「不要為明天憂慮」；都是同一個道理。

食好自己的飯，睡好自己的覺，昨天的不糾纏，明天不奢望，過好每一個實在的今天，就是養生。福、祿、壽，是古往今來人類追求的崇高目標，然而，樸實的現代版本是：「食得是福，着得是祿，瞓得就生肉。」安於粗茶淡飯，樸素衣服，心安理得，保持健康的體重，長壽可期。

春生夏長，秋收冬藏，冬天是收藏的季節，不妨飲些健脾開胃的湯水。秋天結籽的蓮子、肇實是促進食欲、改善吸收的永恒主角，再加淮山、百合、黃豆、花生，煲豬骨湯，男女老少都適宜。粵式湯水，一年四季都加陳皮、老薑，可調和各種湯料，達到不寒不燥的效果，增加營養，增強免疫力。

方向宇