人氣日本藝術家Verdy　香港快閃展

曾與多個潮流單位包括Human Made、UNDERCOVER及藝術家村上隆合作的著名日本設計師兼街頭藝術家Verdy，跟本地創意單位AllRightsReserved合作，由即日起至11月21日在中環SOHO區舉行《MEET VERDY GALLERY》。

今次展覽以Verdy標誌性的卡通角色Vick為主角，Vick是一隻熊貓及兔子的混合體，其靈感源自當時為已故著名嘻哈歌手Mac Miller創作了一隻帶有波普元素的企鵝，Mac非常喜歡，亦令他因而想擁有一隻專屬自己的角色，便想出將人見人愛的熊貓及兔子混合一起，變成這獨特的卡通人物。Vick之前曾於Verdy多件作品中出現，今次是首次擔正變成主角，舉行專題展覽。展覽主角是7呎高的巨形Vick雕塑作品，還有多幅全新木製原畫作品，主辦單位亦特別為展覽推出限量商品，包括Vick GDC造型燈、咖啡杯、瓷碟、Tote Bag、襟章及貼紙等，數量有限，粉絲不容錯過。