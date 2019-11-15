本日日本：江之島光彩祭　隧道滿掛7萬名牌水晶

水晶名牌施華洛世奇（Swarovski）你喜歡嗎？它的玻璃水晶飾品，你很可能都有買過，如用上7萬顆施華洛世奇水晶砌成一條隧道，你又想像到有多漂亮嗎？在今個冬天，神奈川縣江之島廿年來不間斷舉行的冬季燈飾「湘南寶石—江之島繽紛光彩祭典」，今年破天荒動用了7萬顆施華洛世奇水晶，串連成一條巨大的水晶隧道燈飾，從11月23日開始在江之島展望燈塔舉行，今年還加入「江之島岩屋燈飾」，連2020年東京奧運帆船賽的遊艇碼頭也會被閃亮燈飾包圍，活動規模比前更大。從1999年開始舉辦的光之祭典，善用江之島地形環境，令它成為「關東三大燈飾之一」，今年主會場高60米的Sea Candle，及由7萬個施華洛世奇水晶所砌成的水晶燈和水晶隧道，肯定可讓光之祭的亮麗更上一層樓。

湘南寶石 江之島繽紛光彩祭典

日期：2019年11月23日-2020年2月16日

地點：江之島Samuel Cocking苑、江之島Sea Candle、中津宮廣場、龜岡廣場、御岩屋道通、龍戀之鐘、江之島岩屋、江之島遊艇碼頭

時間：5:00pm開始（14/1後5:30pm開始）

江之島Samuel Cocking苑入場費：300日圓（約HK$22）

苑內江之島Sea Candle入場費：300日圓（約HK$22）