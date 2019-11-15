【美女饕廚】法國巴黎篇：與三星名廚邂逅

法國三星名廚Alain Passard（右），擁有自家果園，餐廳用的蔬果統統即摘即送即食，新鮮美味。（作者提供）

Arpège米芝蓮三星店，在巴黎7區，老闆Alain Passard是位星級名廚，勇奪了The World's 50 Best Restaurants終身成就獎；他幾乎每天到餐廳坐鎮，儘管這麼成功，卻沒有嘗試開分店。

從餐廳菜單看，很少紅肉選擇，主打是蔬菜料理，皆因Alain Passard擁有自己的果園，食材每天新鮮送抵餐廳，他說蔬菜幾乎都不用放雪櫃，這樣客人便可以吃到最新鮮最好吃的菜。我嗜肉，最後還是選了含肉類的套餐。

首先上桌的是龍蝦沙律，餐廳選用來自Brittany的矜貴野生藍龍蝦，烚至完美無瑕的7成熟，入口盡是鮮嫩甜美，配上蔬菜和芥末蜂蜜醬，有效將那片蔬菜的真正味道呈現出來，蔬菜保持色澤清晰透亮，口感與質地清爽細緻，和龍蝦非常匹配。

之後是紅菜頭他他，賣相像牛肉他他，用的全是自家果園蔬菜，口感頗脆身，入面還加了薤，配上橄欖油、檸檬汁、新鮮芥末醬和Parmesan芝士，味道清新，清新味蕾又開胃。

唔知大家知唔知，Chef Alain Passard初期是以燒烤而成名，而緊接上場的原條野生法國多寶魚便是他其中一道招牌菜。這條多寶更是當天新鮮釣回來，成4、5斤重，與龍蝦一樣來自Brittany，肉質非常鮮嫩肥美，口感滑溜如布甸，甘香鮮甜，還滲着陣陣炭香。之後亦是一道烤菜──燒牛仔肉（Veal)。我本身不太喜歡吃牛仔肉，覺得味道很淡，口感較鞋，有點像雞胸，但這道菜卻大大的令我改觀，大廚將之烤到5成熟，有效封鎖肉汁，吃起來鮮嫩一些，並帶有淡淡的炭火香。

最後的甜品是我最愛的千層酥，賣相很精緻，咬落去十分輕巧，滲着奶油微香，一點也不覺得膩。之後是香港很受歡迎的蝴蝶酥和鳥結糖，帶來大滿足！

饕廚貼士：煮龍蝦

新鮮龍蝦先放入冰箱20至30分鐘，等牠進入安眠狀態，之後放入攝氏100度滾水，溫度要保持住，並盡量不要烚煮超過10分鐘，因為烚得太久，會令肉質鬆散、失去彈性及變老。煮熟後立即放進冰水大概10分鐘，便可以去殼做菜了。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）