深港直通：吳止貓餐廳　有貓有狗有美食

廣州有這麼一個地方，貓奴很想要去，狗主有點想去，吃貨或者會去。那就是「吳止貓餐廳」啦。聽名字就知道，這裏不止有偏布全店的貓，還有美食喔，猜不到的是還有狗狗，但肯定是沒有貓貓的數量多，但是據說都是名種狗呢。

「吳止貓餐廳」在廣州有兩間分店，都是兩層的設計，可以說是比較大呢。進店之前鞋底和手都要進行消毒，保護貓貓的同時，也保障了所有的顧客。進店之後可以選擇坐在一樓還是二樓，以「皇宮店」來說，狗狗出來的時候活動範圍在一樓居多，所以想接觸狗狗的最好選擇一樓喔。貓貓是到處跑的，坐下來點餐之後就可以盡情擼貓啦。

「公館店」要比皇宮店少，因為在比較接近鬧市的地方，與王宮店不同的是它把用餐區和擼貓區分開了。顧客點餐後會有一個手環讓顧客可以進入貓貓狗狗所在的地方。這裏可以讓你安心的用餐不會被打擾，兩家店兩種方式讓顧客自行選擇。

食物方面，有主食、甜品和飲料，價格在人民幣18至108不等，味道就要看選擇和個人口味，一般來說還算不錯。來這裏的顧客以擼貓、玩狗為主要目的，食物可能就不是最大的考量了。店裏還有售賣逗貓棒等工具，部分貓貓還可以「領養」回家，也算是一店多業呢。

喜歡貓貓狗狗的不妨來走一趟，體驗一下被寵物包圍的感覺吧。高冷的小貓和熱情的狗狗，你更喜歡哪一個呢？

貓主題吳止貓餐廳（公館店）

地址：江南大道江南東路55號之3

交通：江南西地鐵站C出口

營業時間：12:00nn~9:00pm

貓主題吳止貓餐吧more than meow（皇宮店）

地址：工業大道環島路1904大阪倉產業創意園（面向江邊，太古倉右手邊）

營業時間：周一至周五 12:00nn~10:30pm、周六、日 12:00nn~11:00pm