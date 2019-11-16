【玄之又玄】改善風水保飯碗　綠幽靈幫到手

社會動盪，經濟活動大受影響，愈來愈多公司陷入困境，相信一般打工仔最關心的問題莫過於飯碗能否保得住。其實不想加入失業大軍，只須於辦公室內略施小技，就有助化解危機，其中一招是出動綠幽靈，可擺放在辦公桌，亦可佩戴在身上。

綠幽靈被稱為正港財神，擁有強大的招正財能力，亦可散發出招引貴人的磁場，有利拓展人脈關係，也就是說，在公司有貴人照，被炒風險自然大減！另外，經常佩戴綠幽靈，還能緩解工作生活中的壓力，消除心中的不安。值得一提，綠幽靈水晶手鏈宜佩戴在左手，並避免跟鑰匙等硬物放在一起，以免產生撞擊而出現裂紋。

除了借助綠幽靈的力量外，打工仔也可透過以下招數保住工作：

第1招：自製靠山

若工作枱後面是走廊位，代表背後無靠山，當老闆炒人時，無人撐你，出事機會自然大增，不妨在座位背後或枱腳位放一塊石或8顆小石春，亦可在椅背掛一件啡色衫作靠山，以加強人緣。

第2招：催旺人緣

老闆覺得你順眼，自然可減低被炒機會，不妨在每年的流年桃花位放一杯水加一個音樂盒，透過音樂盒發出的聲音去震盪水，可望催旺人緣。

第3招：化解沖煞

假如工作的位置對正通道，代表有「沖煞」會衝着你而來，有機會被人針對，甚至成為眾矢之的。要是未能轉位，可考慮放一盆植物，或利用水松板作屏風遮擋通道。另外，在座位的入口位放一棵水種植物，亦可發揮催財作用。