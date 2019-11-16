Form One仔如何自行編寫筆記

仁濟醫院林百欣中學曹達明校長（左二）表示，學生懂得自編筆記後，不但提高他們於課堂的積極性，還可鞏固所學知識。（張錦昌攝）

小學與中學是兩個截然不同的學習環境，中學強調自主學習，學生需要自行編寫筆記，究竟他們應如何掌握箇中技巧？

仁濟醫院林百欣中學曹達明校長表示，約2年前，學校開始跟香港中文大學『優質學校改進計劃（QSIP）』合作，進行校本支援計劃，希望促進學生自主學習的策略及方法。如學生因應其自主學習能力，經歷6個不同階段的摘錄課堂筆記類型（詳見下表）。

摘錄課堂筆記的6個學習階段

階段一：填充式筆記

要求學生在工作紙上填上關鍵字詞，涉及較少自主空間。

階段二：螢光式筆記

掌握識別關鍵字詞的技巧後，可根據老師指示在課本或工作紙上，標出重點。

階段三：加註式筆記

在課本或工作紙上加上註譯。學生可提取及整理重點，經歷的訓練。

階段四：自製式筆記

選擇性地記下黑板的資料，並加入個人註譯。

階段五：重整式筆記

自行整理及重組課堂資料。

階段六：轉化式筆記

將文字化為圖像組織，再將圖像組織化回文字，目的在於知識的組織和轉化。

他更指出，教導學生學習自編筆記除了提高他們於課堂的積極性外，還可鞏固所學知識。不少初中學生表示這種學習方式，有助提升他們的學習效能和樂趣，同時亦為自主學習奠下良好基礎，讓他們更有信心面對將來更艱深的課程。

各位家長，如果家有孩子快將升中，不妨參考上述校長的建議。