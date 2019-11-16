三界五行：以豆補身　美味有益

冬天，用豆類煲湯或煲糖水是價廉物美的滋補。佛教為紀念佛祖修成正果，每年臘月初八煲臘八粥，發給善信分享，材料千變萬化，無定式，但豆卻是少不免。

豆類營養豐富，不同的豆，有不同補益功效。豆的顏色以五行對應五臟。綠豆屬木，對肝最有益，清肝明目解毒，寧神除煩，綠豆在豆類之中偏寒涼，但只要搭配得宜，就可以中和。綠豆煲老鴿，加陳皮、老薑、蓮子，萬無一失。綠豆用水泡洗，陳皮清水浸泡後，用小刀刮去皮內物質，以防陳皮苦澀，影響口感。老鴿洗乾淨，涼水下鍋出水，既去除血腥雜質，又可以提升鮮味，老鴿出水後，放在鍋中，加其他配料，然後加水，武火煲滾後轉慢火，個半小時後，熄火，加鹽調味。此湯老幼咸宜，但孕婦不宜。

紅豆五行屬火，養心，補血。紅豆有兩種：一是圓身紅豆，也就是用來煲紅豆沙那種，補血能力最強，冬天食紅豆沙（秘訣是加靚陳皮，用紅片糖，此二物與紅豆碰撞，香甜有益）。二是長身的赤小豆，赤小豆較溫和，而且祛濕排毒。冬天，圓身紅豆或赤小豆都可以用來煲鯉魚（不食鯉魚可改用鯽魚），加陳皮，老薑，以及少少瘦肉同煲，非常和味，魚開膛去內臟以及魚鰓，鯽魚要打鱗，鯉魚勿打鱗，用油加薑把魚煎至金黃色，把清水倒入煎魚的鑊中，此舉去腥，而且令魚容易出味，湯更加鮮甜。

方向宇