喜歡賽車的朋友，當然不會錯過即日起至11月17日舉行的第66屆澳門格蘭披治大賽車。若果想更近距離了解賽車魅力的話，於賽事期間在澳門漁人碼頭羅馬廣場舉行的2019賽道與激情活動，絕對會是你杯茶。這個於大賽車周邊地區一起舉行、以賽車為主題的國際級賽車嘉年華，包含了多個部分，包括在賽車維修站主題的布置內，展示多輛於澳門首度亮相的最新款跑車，絕對令車迷驚喜。另外，亦會一連三日於場內有多場緊張刺激的飄移車表演（11月16及17日各3場，每場約45分鐘），並開放飄移車區供大家拍照留念。今年特別增添了賽車精華鏡頭攝影展，展示兩位攝影大師區志強（唐嘉）和楊慧峰，於歷屆賽車賽事上所捕捉的難忘瞬間照片。場內同時安排賽車模特兒在現場與車迷互動拍照，並有著名賽車手出席簽名會，更有現場直播格蘭披治大賽車與誰是冠軍車手競猜有獎遊戲，內容精彩兼元素豐富呢。

意猶未盡的話，祐漢公園於11月16至17日會舉行2019超級車迷玩轉北區，內容包括競猜賽車旗幟，軌道車大決鬥，完成賽車拼圖或體驗手工製賽車。與此同時，澳門歌手Wynne和2013年國際先生澳門代表黃偉燐亦會作現場演出。

2019賽道與激情

日期：11月15至17日

地點：澳門漁人碼頭羅馬廣場

開放時間：1:00pm~10:00pm（五）、12:00nn~10:00pm（六）、12:00nn~6:00pm（日）

2019超級車迷玩轉北區

日期：11月16及17日

地點：祐漢公園

開放時間：11:00am~5:00pm

網址：Facebook搜尋「澳門北區工商聯會」