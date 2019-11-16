Logitech MX系列　專業上手

Logitech推出為專業人士而設的MX Master 3滑鼠及MX Keys鍵盤，同樣支援2.4GHz或藍牙無線連接，大大提升工作效率。（郭凱敏攝）

古語有云「工欲善其事，必先利其器」，就算每日長時間使用電腦的上班族都唔例外！Logitech最近新推出為專業人士而設的MX Master 3滑鼠及MX Keys鍵盤，同樣支援2.4GHz或藍牙無線連接，工作自然更有效率。

MX Master 3採用金屬機身架構，機身設有多組功能鍵，最大特別是備有MagSpeed電磁滾輪，支援1秒滾動1,000行，瀏覽長網頁、Excel文件就大派用場。機身同時設有拇指滾輪，令左右捲動文件、程式更加方便。拇指滾輪旁邊新增手勢按鍵，只要按住按鍵更配合滑鼠上下左右移動，即可快速操作任務檢視（PC）、指揮中心（Mac）等指令。用家亦可自訂按鍵於不同程式例如Adobe Photoshop、Premiere Pro、Microsoft Excel內的指定功能。此外，MX Master 3支援Darkfield追蹤技術，放於玻璃表面上一樣可以操作，而靈敏度亦高達4,000 DPI。

至於MX Keys無線鍵盤，用上圓形凹面按鍵提升打字手感，並支援自動背光功能，距離傳感器會自動感應手部位置及環境光暗調節背光程度。

不得不提是，MX Master 3及MX Keys均對應Logitech Flow切換技術，連接最多3部Windows或macOS的電腦，滑鼠及鍵盤配合下，可以將檔案、文件、影像檔案於不同電腦上移動。實試MX Master 3，只要將鼠標移動到屏幕邊緣，滑鼠就會自動連接至另一部電腦，相當實用。