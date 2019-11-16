學生的抑鬱源頭──暗瘡

「醫生，麻煩你幫我看看我女兒的皮膚醫不醫得好﹖」一位媽媽帶了中三的女兒來求診。女兒臉上有相當嚴重的脂溢性皮炎，臉部皮膚及頭髮非常油膩，原本白皙的臉上布滿細小帶膿頭的紅疹，是常見脂溢性皮炎併發暗瘡的皮膚病。

「前陣子她說不想上學，寧願賴在床上也死活不肯出門。最終老師建議看醫生，結果說是抑鬱症，問了好久，才知道原來是同學天天嘲笑她的皮膚，平日連做Project都不肯跟她同組。」她推了推女兒的肩頭，說：「我也不明白，年輕人不都是長暗瘡的嗎？為甚麼會長出抑鬱症，你說是不是？」

「嚴重暗瘡可非常影響儀容，而青春期生理心理未發展成熟，對外界批評十分敏感；再加上因此而引發的校園欺凌就更加不得了。」醫生溫言解釋道。「過去也曾有因為暗瘡問題而自殺的個案。而且暗瘡處理得不好，留下的疤痕如凹凸洞是很難清除的，因此及早治療對身心都有好處。」

「多謝醫生。他們說我是會傳染、又說怕太靠近我會沾到油，還有很多，真是很痛苦。」少女邊說邊落淚。

「不用擔心，只要好好服藥，再配合治療，暗瘡是可治愈的。」醫生說。「你的情況較嚴重，要先服消炎抗生素藥物，同時塗抹有藥性的藥膏來抑制發炎。待現在的暗瘡稍平復後，將來可配合果酸作定期的深層清潔、減少油脂分泌，預防油脂過度分泌及暗瘡再次出現。外表不是你的全部，治療暗瘡需時間才見效，切忌心急和輕易放棄啊！」

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑