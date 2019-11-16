本日日本：埼玉飯能市　跟姆明一起看極光

想去芬蘭看極光？不用飛北歐那麼遠，在今冬去埼玉飯能市就可以看到，還有姆明陪你一起看呢！於今年3月在日本埼玉縣新開幕的姆明谷公園（Moomin Valley Park），在今冬11月30日起開始的冬季限定活動「姆明冬季樂園」，當中重頭戲，當然是在園區地標「姆明之家」進行的北極光Show，它將利用先進光雕投影技術，打造出一片北歐極光的夢幻影像，表演將歷時10分鐘。而在「姆明之家」旁還有一條「Winter tree」步道，你走過時還可聽到樹梢間傳來的小提琴、小喇叭樂聲，浪漫悠揚。去到2020年1月上旬，姆明公園內還會有另一場聲音樂園體驗活動「Sound Ｗalk～姆明谷之冬～」，遊客可戴上立體聲耳機，在園區內漫步，視覺景象可與耳中的虛擬世界融和一體，感受奇幻的意景呢。

姆明冬季樂園

地址：埼玉県飯能市宮沢327-6 「metsä village」內

夜間極光Show日期：2019年11月30日-2020年3月8日

Sound Walk～姆明谷之冬～日期：2020年1月上旬-3月8日（暫定）

開放時間：10:00am-9:00pm

門價：1,500日圓（約HK$108）/小童1,000日圓（約HK$72

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04.)在「Winter tree」步道中，你可聽到樹梢間傳來的小提琴、小喇叭樂聲。（互聯網）

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