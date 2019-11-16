【酒遍天涯】清酒不一定是清

上星期寫完花雕後便飛到東京參加朋友的一個壽司之神飯局（這間壽司店要客人餐後直接訂下一次再光顧日期，只能訂一次，不多於四位，通常最快都要大半年後，今次我們就定了下一個最快的日期，竟然要到明年九月）！

吃壽司，當地人喜歡用清酒配餐，所以高級壽司店的清酒酒單非常豐富，雖然很多人對清酒很有研究，但就別跟當地壽司師傅鬥，他必定最了解那一款酒最時令、最適合他所發辦的壽司，讓他幫你選酒吧！

一般清酒以新鮮喝為主，新鮮清酒的顏色清澈如水。至於要如何保存清酒？最好放雪櫃（攝氏0-3度的那格），只要溫度夠低，放超過一年也沒有問題（雖然近年也流行超低溫熟成日本清酒，亦有造酒師自行熟成新釀造的清酒，數年後才以較高價錢推出市場，例如《磯自幔》的"Adagio"）。紅酒櫃平均溫度約攝氏12度，並不適合放清酒，酒很快產生不令人討好的變化，酒色發黃。

原來日本清酒也會在常溫下存放熟成變為古酒，就像中國陳年黃酒的處理。偶然之下，經過日本酒舖，特意進去逛逛找古洒，看看熟成古酒年份及其顏色變化，5年到30年，顏色由淺黃變成琥珀顏色。拍下記錄以分享之際，給店員禮貌地阻止拍攝⋯⋯失禮失禮（惟有立即解釋看不懂日文「不能拍攝」）。

這次日本之行又再次大開眼界，真是活到老學到老、知識無限、學海無涯⋯⋯其實又有誰人能知道所有的事？多出外走走，世界其實比想像中大，有時何須太着意現實的小小世界？

「做人何須太認真；轉眼匆匆又一生；Be Chill！」

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）