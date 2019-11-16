長野市善光寺　極樂往生有法子？

位於日本長野縣長野市的善光寺，創建於皇極天皇3年（644年），一般稱為「信州善光寺」或「信濃善光寺」，距今已約1,400年歷史。寺內所供奉的阿彌陀如來、觀音菩薩以及大勢至菩薩稱為「善光寺式阿彌陀三尊像」，是日本指定的重要文化財，每年都吸引不少善信前來。而該寺的一大特色是，到訪的參拜者均不分宗派，任何人都可以得到前往極樂淨土的約定！訪客穿過該寺大門仁王門，便可看到在參道盡頭有高約20米、並被指定國家級重要文化財（文化遺產在日本的稱呼）的山門，後面的本堂則為江戶中期（1707年）重建，並於昭和28年（1953年）被日本政府指定為第106號建築物國寶，特色是選用絲柏樹皮葺頂的屋頂呈雙重結構，其正面牌匾寫着「善光寺」的筆畫似是鴿子拍動雙翼，充滿美感呢。

而本堂內陣的瑠璃壇則供奉着「善光寺式阿彌陀三尊像」的本尊，大家可以付費入內參拜一番，不過我覺得最耐人尋味的，莫過於本尊下面的漆黑迴廊，大家可以在此繞上一圈，體驗僧侶受戒時的戒壇巡，內裏完全漆黑一片，據講這正是疑似死的體驗，到此一遊更相傳有重生之感。如果大家摸到主佛正下方的「極樂之鎖」，據稱便能得到極樂往生的約定，相當神奇！若然沒摸到的，記得走到出口的鏡子照照看，確定看到自己才好離開。也別錯過寺內收藏了佛教經典《一切經》的經藏，相傳只要轉動內裏的輪藏，便有閱讀內裏所有經文的功德。

善光寺

地址：長野市大字長野元善町491-i

開放時間：9:00am~4:30pm