香港估估吓：《新紮師兄續集》　張偉杰如何教訓潘德明

曾幾何時，ＴＶＢ拍過不少成功的警察劇集，而香港人也很喜歡看警察劇集，其中著名的例子就是《新紮師兄》系列，1984年的第一集及1985年第二集都十分成功。

第一集講述張偉杰（梁朝偉飾）如此由警校畢業，經過磨練成長，最後成為出色警察。在續集中，他已升為高級督察，在母親許秋萍（蘇杏璇飾）強烈要求下，到警察學校任教堂，而當中的學員包括葉巧宜（曾華倩飾）及潘德明（陳庭威飾），而張就像第一集的葉昌華（吳孟達飾）那樣，對學員們要求相當嚴格，因此與葉巧宜及潘德明出現不少爭論的場面。

其中一幕，就是潘違反紀律，張不但要罰潘，還對他曉以大義：「「你知不知道為甚麼警隊那麼重視服從和紀律？因為警察是執法者，如果警隊中自己都不講紀律，將來出社會怎麼執行紀律？明白嗎？」

「像你這樣，一怒之下就動手打人，要不就躲在暗處用球扔人，只要自己高興，想做就去做，你在學校這麼放肆，將來在其他分局，有一把佩槍，你看誰不順眼就掏槍射他。」

可惜，後來潘還是走入歧途，成為大奸角韓彬（任達華飾）的手下，後來更殺死了廉政人員鄭永康（孫明光飾），然後又被韓彬殺害，可見只要一失足，隨時走上一條不歸路。