傳程達意：必遊哥倫比亞「粉紅海灘」

曾長年因內戰及政局不穩，加上電視及電影上投射的既有形象，讓人一聽到哥倫比亞只想起惡名昭彰的毒梟橫行。誰想到自2016年達成和平協議之後，經政府積極改善及推進，加上哥倫比亞本身就擁有叫人難以置信的豐富旅遊資源，當地的旅遊業發展可謂一日千里，不少外國媒體都曾推介這個新興目的地，看眾多國際品牌酒店相繼落戶其首都波哥大，就知道業界對此地的期望與未來均非常看好。

位處南美洲西北瑞的哥倫比亞，擁有六大自然條件分成的大區：安地斯山脈地區、加勒比海大區、太平洋大區、奧里諾科河的沖積平原、亞馬遜雨林及海島，如此多樣的自然環境幾乎涵蓋了地球上可能出現的生態系統，讓哥倫比亞成為世上第二大豐富的生態體系，以平均面積來說更是冠軍（第一位的巴西面積比它大7倍），全球所有動植物品種中有十分一可在此找到。此外，這裏可見識到全球罕見的「粉紅海灘」現象，Galerazamba小鎮旁的海岸實際上是一個鹽礦，因為微生物及鹽產生的化學作用讓海水呈粉紅色，在2、3月水位較低時，微生物濃度較高，粉紅色顯得更為鮮艷奪目，成為最具人氣的打卡熱點。

就生態、地理及風景來說，哥倫比亞的精彩足以讓人嘆為觀止。但另一方面，這裏的歷史及人文風景同樣引人入勝：當地人熱情好客的個性、色彩鮮明的鄉村小鎮、哥倫布時期的黃金收藏品、建在深200米鹽礦之內的地下鹽教堂、名滿天下的咖啡豆、繽紛熱鬧的眾多節慶活動等，值得看的數之不盡，讓人很難不愛上這個驚喜之國。

黃進達