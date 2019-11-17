【城市傳聞】西貢有個「魔鬼三角」？

人稱「魔鬼三角」的百慕達三角，盛傳穿越該區的飛機、輪船都會無故失蹤，猶如墮入黑洞……

在香港，也有個地方被人拿來跟百慕達三角相提並論，說的是西貢蛇石坳一帶，而一切傳聞源於14年前一宗行山失蹤案，當年休班探員丁利華在西貢行山時迷路，打電話求救後信號中斷，自此下落不明。一個月後又有童軍領袖於西貢行山期間失蹤，兩日後更暴屍荒野。兩宗失蹤案件發生後，怪異傳聞接踵而來，有人指蛇石坳附近有超自然力量製造一個不受外界干擾的空間，即所謂「結界」，一旦有人闖入便會迷路，甚至失蹤，亦有人認為是山精鬼魅作祟，呼籲生人勿近。早幾年有網上小說以西貢「百慕達」作題材，進一步炒熱話題，而由阿嬌（鍾欣潼）主演的新片《失蹤》，亦以當年丁利華失蹤事件為藍本。

究竟西貢深山是否真的有「結界」？信不信由你，但隨着行山季節來臨，奉勸一眾山友事事小心，千萬不要獨自出發！最後，再一次提供早就於網上流傳多時的丁利華求救電話，看看大家能否破解哪些一直沒有人能理解的密碼。

接線生：999

丁：我係行山㗎，係西貢 586…

接線生：咩事呀！

丁：我行山，迷途呀！

接線生：你迷途呀？ 咁你喺邊呀！

丁：我依家位置 48 7020。

接線生：487020呀？係咪標柜柱？

丁：係，係果個咩柱呀？

接線生：487020嗎? 你慢慢講，喺乜野地方？

丁：等等......

接線生: 喂......

丁:等等......

接線生：你係咪行麥理浩徑呀？

丁：係，西貢嗰頭嚟㗎！

接線生：你係咪行麥理浩徑呀！

丁：係，冇錯！

接線生：你行緊邊一段？

丁：西貢個邊，西貢東。

接線生：西貢東，西貢嘅東面，由邊度出發。

丁：由西貢北潭涌，行咗兩個幾鐘頭，但係蕩失路，依家企咗係過咗 58…5870 嘅主要嘅路......

接線生：5870幾？頭先你又話係487020。

丁：仲差少少咋！

接線生：有冇見到M幾多、M 幾多，你見唔見到呀？

丁：仲差少少路程！

接線生：你見唔見到 M001呀，M011，M030呀？

丁：你等陣先！

丁：睇唔到呀！

接線生：你淨係見到個Number？咁個Number刻喺邊度呀？

丁：唔係啲柱，係密碼。

接線生：乜野密碼？

丁：可能我讀錯密碼啦！

接線生：咁你仲係咪行麥理浩徑，先生，你唔好行去嗰邊呀，收得好差，你唔好再行！ 喂，喂， 你停係度，我要問你問題。

丁：你快啲啦，個Number係......

接線生：你停喺度，你有冇扭親腳？

丁：頂唔順呀！

接線生：你停喺度，你有冇扭親腳？

接線生：你幾多人係度？

丁：我一個人！

接線生：要唔要救護車？

丁：要！

接線生：你係唔係要救護車！

（接線生接駁至救護車，然後接線生與救護員通話及救護員問位置，隔20秒）

丁：救命呀......救命呀！

救護員：你要話畀我聽你喺邊！

丁：最慘我唔記得條路！

接線生：先生呀？喂？ 喂？ 喂？

丁 ：救命呀（相隔3秒）救命呀 ～！（丁再無對話）

（接線生解釋收到電話後的情況給救護員知道，救護員覆一次丁的手提電話號碼便收線）

接線生: 先生？喂？ 喂？ 喂！

......

......