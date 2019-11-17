動物永遠都是軟萌軟萌的形象，就算再壯都和勇猛沒甚麼太大的關係。網上有網民錯位拍到各種勇猛動物的照片，例如右勾拳柴犬和二頭肌貓咪等等，引來了熱論。商家當然不會放過這個賺錢的好機會，早前日本就推出了「筋肉動物」扭蛋，把貓咪、狐狸、柴犬、松鼠和鯊魚肌肉化。網民直呼是把錯位照立體化，非常喜歡。

台灣玩具品牌Katsu創作工房亦不甘示弱，決定在2020年1月推出「最強筋肉傳說-超進化體態」動物扭蛋，這次被肌肉化的動物是柴犬、三色貓、倉鼠、北極熊和河童。動物的模樣比之前日本推出的更為可愛。可愛化的模樣和肌肉化的身材放在一起，形成非常強烈的對比，可謂是天使的外表、魔鬼的身材呀！不過河童這種傳說一般的存在硬是把這套扭蛋拉離地了，這算是一個神操作嗎？

這套肌肉動物的售價為每隻NT$100（折約HK$26），高4-6cm。這樣擁有六舊腹肌的小動物你們覺得怎麼樣，下年有機會遇到的話會想扭一個嗎？不知道現實中的動物主人看到後會不會逼着動物去運動呢？強壯和可愛的動物間的鬥爭正悄悄地拉開序幕……