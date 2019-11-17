兩牌混合　「猿」整機能

聯名系列所推出的袋款及行李箱均採用AAPE標誌性的迷彩圖案打造。（互聯網）

創立於1952年的美國著名箱袋品牌EASTPAK，其所推出的背囊及行李箱都相當實用又耐用，因為品牌成立初期就是以製作美國軍用背囊起家，所以論及功能性絕對超晒班，同時EASTPAK多年來亦相當積極與不同街頭品牌或時裝設計師聯名合作，務求令背囊設計可以更具潮流感，當中包括：NEIGHBORHOOD、WHITE MOUNTAINEERING、Raf Simon、Rick Owens、Kris Van Assche及Marcelo Burlon等等都曾經與品牌合作。

今個秋冬，人氣潮流服飾品牌AAPE BY*A BATHING APE亦與EASTPAK攜手帶來首個聯名系列，將前者標誌性迷彩圖案結合到後者經典大熱款式Padded Pak'r、Springer及Tranverz M，並加入可自由拆卸的斜袋及迷你腰包，令各袋款及行李箱設計可以同時兼顧到時尚及實用兩方面。（系列單品率先於ITeshop及AAPE銅鑼灣時代廣場店限量發售，11月22日AAPE全線上架。）