三界五行：黑豆塘虱　天作之合

黑豆，自古以來就是補品，中國傳統養生學認為，黑，歸經於腎，現代營養學家發現，黑豆含豐富花青素，可以抗氧化、清除自由基，對延緩衰老、防輻射、控制癌細胞有一定作用。古時，歸隱的道士用黑豆、黑米、黑芝麻、黑木耳、黑棗熬粥，久服可以輕身延年、耳聰目明、養顏護膚。

冬天五行屬水，方向為北，五色為黑，黑豆是很應景的補益食材。可用黑豆代替黃豆造豆漿，也可以用陳醋浸黑豆（飯前食醋豆，已成為養生文化）。也可以用黑豆烹調冬季食療湯水。

黑豆煲塘虱魚是傳統的靚湯，塘虱魚腮後有剌，為免被螯傷，最好請魚販代宰。如果是自己撈獲或親友贈送，可先行把塘虱魚拍暈了才處理。塘虱魚雖然是雜食動物，但在野生環境，還是以小魚、小蝦、青蛙、昆蟲為主食，兼食一些植物，所以肉質甜美，營養豐富。中醫認為，塘虱味甘性溫，入脾胃和腎經，補中益氣，滋腎水，補而不燥，可改善血液循環，也通過利尿把毒素排出體外，對治療雙腳浮腫有一定輔助作用；但有傷口未愈合者，暫時不宜食用。

黑豆沖洗後，用熱水浸泡半小時以上，備用。塘虱魚劏淨，內臟、魚腮不要，魚籽也不要，用少許鹽擦魚身，放置三分鐘，然後用水把魚潺和鹽沖去，下油和薑，稍為煎一煎，就可以與黑豆一起下鍋煲湯，陳皮、生薑不可少，另加去衣的蒜頭化解滯氣，有助吸收黑豆和塘虱的營養。

方向宇