Volvo S60 T4 Momentum　北歐簡約風

輸港的全新Volvo S60，備有T4 Momentum、T5 Inscription及T5 R-Design版本 ，拍攝車屬前者，採用前輪驅動。（盧展程攝）

瑞典汽車品牌Volvo旗下的全新中型豪華房車S60經已抵港。輸港的備有T4 Momentum、T5 Inscription及T5 R-Design版本。新S60跟早前介紹過的V60一樣，同以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台構建，車身體積變得更纖長，連帶軸距、後排乘坐空間和尾箱空間，都相應提升。

這次提供拍攝的T4 Momentum，採用前輪驅動。車廂設計盡顯北歐簡約豪華，中控台微微傾向駕駛者，起用對應Sensus Connect資訊系統及支援Apple CarPlay功能的9吋直立式觸控屏幕，減少了實體按鍵。車載IntelliSafe智駕安全科技，CitySafe城巿安全、閃避對頭暨主動煞車、衝出路面防護、車道維持輔助及自動高低燈轉換等系統，均屬標準配備。

Volvo S60 T4 Momentum規格表

車型：四門五座位房車

引擎：四汽缸Turbo

容積：1,969c.c.

最大馬力：190hp/4,700rpm

最大扭力：300Nm/1,400~4,000rpm

傳動：八前速Geartronic自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

0~100km/h：7.1秒

平均油耗：7.1L/100km

車身體積：4,761×1,850×1,431mm（長×闊×高）