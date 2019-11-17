Private Reserve Muscat Bailey A 2013是用貝利A麝香釀製的紅葡萄酒，帶有花果香氣，適宜配搭豉汁、滷水及香料調味的菜式。（互聯網）

傳統葡萄酒產區主要位於法國、意大利、西班牙等歐洲國家，而美國、南非、澳洲、阿根廷這些新興產地的出品則稱作新世界葡萄酒。除此之外，原來日本的葡萄酒業也有過百年歷史，雖然及不上清酒享負盛名，但同樣極具水準。

其實日本人早在1860年已開始釀酒，全日本47個縣之中就有36個縣生產葡萄酒，遍布北海道至九州。所謂日本葡萄酒也有嚴格規定，必須使用本土種植的葡萄並在當地釀造，而日本葡萄酒不但獲獎無數，更因為「和食」而被聯合國教科文組織取錄為非物質文化遺產。

最近就有3款全新日本葡萄登場，分別是貝利A麝香（Muscat Bailey A）、甲州（Koshu）及尼亞加拉種（Niagara）。貝利A麝香這種紅色葡萄自1927年開始培育，現已成為日本最廣泛種植的葡萄之一，易入口並帶有花蜜及果香味，是半乾的豪飲葡萄酒。甲州在山梨縣勝沼生長了逾千年，具有清新但圓潤的酸度，以及與白蘇維翁相同的幾種芳香族化合物，釀造出來的白酒香氣十足。尼亞加拉種是美國出生的雜交系品種，在明治時代被引進日本，帶有淡淡蜂蜜甜味及青蘋果般的酸味，相當容易入口。早前「神之水滴」原作者亞樹直老師姊弟二人就來到香港介紹這3款日本葡萄，並介紹由這些葡萄釀製的日本葡萄酒。