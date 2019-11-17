阿拉木圖有間奇迹木教堂

哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty），曾一度是該國的首都，但因位處地震帶，故於1997年才遷都至北部的努爾蘇丹（Nur-Sultan）。當中最大一次地震要數至1911年，當時全城90%建築被夷為平地，唯一能屹立的是潘菲洛夫公園（Park of 28 Panfilov Guardsmen）內的澤尼科夫教堂（Zenkov Cathedral）。該公園是紀念蘇聯對抗納粹軍戰爭中犧牲的潘菲洛夫將軍共28位戰士（均為阿拉木圖人），因此又稱二十八烈士公園，園內的澤尼科夫教堂當然亦充滿蘇聯風味。據知這座於1907年落成的東正教堂，最大魅力是只用純木建造並不用一根釘子，而且為世界第二高的木建築（高56米），竟能抵受1911年大地震，難怪被眾人稱為神蹟。而我認為除了建築本身，用手一筆一畫為教堂內精緻牆畫作細緻修補的畫匠亦是當中文化活寶！加上內裏的裝置和吊飾，於七彩的玻璃窗透射下，份外金碧輝煌和莊嚴，成為內外兼備的藝術建築。

澤尼科夫教堂

地址：Gogol St 40, Almaty

開放時間：8:00am~6:00pm