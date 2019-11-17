纖薄Soundbar　串流播歌超方便

想在家中煲碟時都感受到戲院級環繞聲，但又嫌5.1音響系統太估地方的話，Yamaha新推出的Soundbar組合YAS-209是不錯的選擇，厚度只有62mm，相當纖薄，放置在電視櫃上都不會阻擋着電視畫面。為迎合新一代CAS樂迷，支援Wi-Fi接收，能連接上Spotify音樂串流平台，支援MP3、WMA、AAC、Apple Lossless、WAV、FLAC等音樂格式，當中WAV及FLAC更對應至最高192kHz，音色清晰度及層次感比CD有過之而無不及。

Soundbar內置有一對2.5cm高音，配合4組4.6cm中音單元，高低音覆蓋全面，配合50W × 2最大輸出功率，更能將單元分析力發揮至極限。超低音喇叭內置有16cm大口徑低音單元，配合100W輸出，震撼力極強。此外，更支援新一代的DTS Virtual : X多聲道格式，並提供5種音場模式，令音場包圍感更全面。

Soundbar背部設有HDMI插口，支援支援4K HDR影像傳輸，亦對應HDCP2.3、ARC等規格，同時為方便播歌，亦支援藍牙連接，用家透過專屬的手機App Sound Bar Controller，更能以手機操作及播歌，靈活性一流。