決性11點：你被人欺騙感情的指數有多高？

你被人欺騙感情的指數有多高？（互聯網）

愛情是一場爾虞我詐的遊戲，稍為看不清本質，便很容易被表象蒙蔽，到底你被人欺騙感情的指數有多高？

Q.看電影的時候你最討厭有人在戲院裏面做甚麼？

A.大聲講電話

B.後面位不停踢你椅背

C.前面情侶打情罵俏

D.有人在講解劇情

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答案分析

A.超易呃 被騙指數90%

你是哪種敏感度低，不懂看眉頭眼額的人，當所有人都察覺到有問題時，你還是被蒙在鼓裏，而且你對愛情太死心塌地，又易心軟，就算情人被揭發，你也會認為他是有苦衷的，嘗試找藉口原諒他。

B.狠角色 被騙指數20%

在愛情中比較強勢的你，談戀愛時都堅守一個原則：只有我負人，不許人負我。愛上一個人的時候你會全心全意，但卻絕不容許對方背叛，假若他膽敢負你，你一定會狠狠報復，讓他對自己的決定後悔。

C.心水清 被騙指數50%

聰明的你很懂得觀察別人，要騙你一點也不容易，你擅長暗中觀察，當你發現對方有點奇怪時，便會偷偷試探他，開始策劃反擊，但你在表面上會裝得若無其事，殺他一個措手不及。

D.易受氹 被騙指數70%

你缺乏主見，容易被別人左右判斷，你不是不會懷疑人，但你很容易被說服，只要他否認，或有人對你說你可能猜錯了，你便會懷疑自己，甚至推翻自己的看法，結果被拋棄了才明白真相。