東沖有料到：曼谷酒店賞河景食早餐

曼谷的半島酒店，早前邀請了我參加他們的水燈節Party，並入住了他們的客房一晚。派對的戶外地方除了有歌舞表演，更有煙花發放，讓人難忘。翌朝享用酒店早餐，一如以往，我都喜歡在有河景的Lobby地帶吃他們的Breakfast Set 。但酒店原來有新的安排，當入住率偏高時，為免住客在自助餐廳輪候太久，於是在Lobby地帶也有Semi Buffet供應，食物包括有一般麵包、糕點、粥、粉、香腸及煙肉等，至於蛋類食品則另點。不過讓人覺得窩心的是，這個半自助餐還有多款齋菜可吃，例如炒河粉炒飯及粥都是Vegetarian的， 喜歡食齋的在這裏不愁沒選擇。

可能年紀已不小，所以早餐已不像以往般吃得多，就算面前有眾多食品，到最後也只會吃心水的幾款，加上我又怕排隊、又怕嘈吵，還有怕身上沾滿了食物的味道……所以我多次入住都會光顧Lobby地帶，一直以來都很少看到住客在此吃早餐，可能大家覺得付了錢當然要吃得豐富吧，大都會選擇樓下的自助餐廳，唯獨我這個傻佬一個人對着河景，靜靜的吃着早餐。其實無論是Breakfast Set抑或Semi Buffet，都一定會吃得飽，對我而言，最緊要還是要環境舒適。假若你下次入住曼谷半島的話，不妨試試他們Lobby地帶的早餐啊。

胡慧沖