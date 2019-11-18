順Phone快遞：V仔再現　Moto摺芒機現真身

Samsung Galaxy Fold終於開賣，一時之間摺芒機又成為話題。但講到「摺」，Motorola先係老祖宗，當年一部RAZR V3「V仔」就令人記憶猶新。日前Motorola於北京再推RAZR，不過就加入流行的摺疊屈曲元素，內置6.2吋21:9的pOLED屏幕，解像度為2,142×876，上下可以對摺。根據試玩片，對摺時中間沒有摺痕，技術比部分廠商還要來得成熟。

手機對摺後，Size只有14×72×94mm，是業界暫時最小巧的摺芒機，同時機外設有2.7吋 4:3的OLED屏幕，用以顯示時間、訊息等資訊，無論操作、外形都相當懷舊，有一定年資的機迷看到一定感動。較可惜的是，為了遷就纖薄設計，手機只搭載1,600萬像素主攝鏡及500萬像素自拍鏡，處理器亦只是中階級數的S710，規格弱了點！

Moto RAZR 2019先於美國及部分歐洲國家發售，零售價1,499美元，預計今年12月26日預售，明年1月出貨。

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