農曆新年長假　遠遊好時機

【特約報道】「放假有咁長放咁長，去旅行有咁遠飛咁遠」應該是不少人的新年出遊策略。明年1月下旬的農曆新年，正是實踐大計的最好時機。金怡假期便有多個長線行程供大家選擇，無論你喜歡到冰島追蹤北極光、澳洲開恩茲欣賞世界最大最長的珊瑚礁群、德國黑森林享受小鎮風光旖旎，墨西哥奇琴伊察見識七大奇迹之一庫庫爾坎金字塔，抑或到伯利茲飽覽自然奇觀藍洞，統統都可以得到滿足！

追蹤極光 登上高峰

不少人對北極光甚為嚮往，金怡假期的10天冰島•芬蘭深度團，便帶大家前往被CNN評選為全球五大最佳追蹤極光地點的冰島，並特別安排乘坐遊船從雷克雅未克市中心的舊海港出發到海中心追尋極光，增加遇見機會。亦會到訪藍湖溫泉區讓你浸泡溫泉（特別升級至尊貴套票），另外會乘坐破冰船遨遊冰封海洋，及坐上八輪冰川專用車於朗格冰原上風馳。而芬蘭方面則安排一晚住宿於北極圈內特色玻璃獨立木屋，讓你在房間內溫暖地欣賞北極獨有景觀，更有機會碰上北極光呢。

想感受與別不同小鎮風光的話，則可考慮10天德國黑森林秘景遊，黑森林是德國最大的森林山脈，旅程沿途可欣賞小城風光及品嘗正宗黑森林蛋糕，並會乘登山纜車登上海拔2,964米德國第一高峰「楚格峰」，亦安排乘船橫渡基姆湖到男人島，造訪比法國凡爾賽宮鏡廳更大更華麗的海倫基姆湖宮，還會走訪新天鵝堡及霍亨索倫堡兩大城堡，元素相當豐富。

賞大堡礁 見證奇迹

若想在農曆年感受夏日氣息的話，8天澳洲精彩之旅會是你杯茶，行程會乘坐Reef Magic Marina Cruise遊船前往大堡礁（外礁），包浮潛、小型半潛艇觀賞瑰麗大堡礁。另外，重本安排乘直升機從高空俯瞰黃金海岸迷人景致，並包夢幻世界主題樂園、激流世界水樂園任玩套票，及悉尼歌劇院導賞遊。想見識壯觀古迹的話，14天墨西哥．古巴團會是個好選擇，行程會到訪奇琴伊察，參觀世界七大奇迹之一的庫庫爾坎金字塔，亦會遊覽巧奪天工的太陽、月亮金字塔迪奧狄華肯和橢圓形金字塔烏蘇曼，而古巴則會乘古董車暢遊首都哈瓦那，並暢遊「古巴小桂林」溫尼爾山谷。若你有悠長假期的話，可以諗諗22天中美洲六國團，一口氣玩盡伯利茲、危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、哥斯達黎加及巴拿馬，暢遊多個特色景點，包括乘船遊覽加勒比海自然奇觀藍洞，及見識有世界橋樑之稱的巴拿馬運河等，讓人眼界大開。

10天冰島•芬蘭深度團（團號：IF10）

出發日期：2020年1月23日（年廿九）

全包價：$49,990起

10天德國黑森林秘景遊（團號：GEM10X）

出發日期：2020年1月24日（年三十）

全包價：$24,990起

8天澳洲精彩之旅（團號：ASG8X）

出發日期：2020年1月23日（年廿九）

全包價：$22,990起

14天 墨西哥．古巴．加勒比海（團號：CV14C）

出發日期：2020年1月22，27日（年廿八、初三）

團費：$52,990起

22天中美洲六國（團號：CP22）

出發日期：2020年1月18日（年廿四）

團費：$80,990起

查詢：2804 1188（金怡假期）