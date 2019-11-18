球星專屬系列　賀《星戰》9上映

隨着由佐治盧卡斯所創作的《STAR WARS™》（星球大戰）第九部曲電影《STAR WARS™：THE RISE OF SKYWALKER》（星球大戰：天行者崛起）即將於12月上映，不同單位的聯名系列蜂擁而至。是次著名運動品牌adidas Basketball亦率先於電影上映之前聯同Lucasfilm攜手推出聯名系列為電影造勢。

《STAR WARS™》 x adidas Basketball聯名系列分別會有多款籃球鞋款及服飾登場，當中設計靈感取材自絕地武士（Jedi）手中的光劍（Lightsaber），並加入星戰銀河系文字Aurebesh點綴，而整個《STAR WARS™》 x adidas Basketball聯名系列設計更涵括：James Harden、Damian Lillard、Derrick Rose及Donovan Mitchell多位NBA球星專屬系列。鞋款方面分別會有6個籃球鞋款登場，當中包括：Harden Vol.4、Dame 5、D Rose 10、D.O.N. Issue#1、Crazy 1及Pro Next 2019，設計特別採用UV螢光物料打造中底，將電影中以凱伯水晶（Kyber Crystals）所鑄造的光劍質感完美呈現。