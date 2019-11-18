三界五行：魚頭補腦　科學根據

魚頭燉黑豆，現代營養學分析，魚頭含有豐富的不飽和脂肪酸DHA和EPA，可以增強活力，修補腦神經細胞組織，令其保持良好狀況，延遲腦力衰退。這與《本草綱目》所講的魚頭「暖胃補虛，益腦髓，去頭眩」脗合。另外，魚頭的氨基酸含量比魚肉多，氨基酸協助人體的新陳代謝正常運作，本來，氨基酸可在其他食物中攝取，但魚頭所含的氨基酸較為優秀而且容易吸收，令人迅速恢復疲勞，血液循環改善，腦活神通，靈感豐沛，這就是俗語所講的「補腦」了。

產婦在懷孕、分娩過程中消耗很大，魚頭可以提供豐富的蛋白質、鐵質、鈣質，比食雞肉、豬肉更容易吸收，魚頭加黑豆，就不是「1+1等於2」這麽簡單了。迅速恢復體力之外，記憶力、思考能力也恢復，頭昏腦脹、丟三忘四的情況改善，老一輩就把功勞記在魚頭燉黑豆的頭上，於是就有「魚頭去頭風」的講法。魚頭與黑豆搭配，燉湯比煲湯更有益，因為燉盅較湯煲「全氣」，有利於兩者的營養成分釋出。

魚頭燉黑豆的製作簡單，鱅魚頭（鱅魚俗稱大頭魚、大魚）一個，原個（不斬開，以免顱內各種營養流失）去腮，洗淨，放入大燉盅內，然後放黑豆（預早浸泡），生薑兩大片（去皮，因薑皮偏寒涼），紅棗八個（去核，因紅棗核燥熱），陳皮一片，水三、四碗，黃酒或米酒少許（除腥、提升補益作用），慢火燉三小時。加鹽調味。

方向宇