今晚食乜：當造南瓜　變滑嘟嘟西湯

來到冬天，金黃軟綿的南瓜是時令食材之一，除了用來燜煮或做甜品，IG@halfbakedharvest就教大家用來煮西湯。

首先將去皮的南瓜粒和不同的調味料煮至軟身，然後按個人喜好加入蔬菜或雞湯攪拌成湯汁，之後倒回煲內，逐點加入牛奶煮勻便完成。熱辣辣的南瓜湯盛在碗中，加點炸至香脆的煙肉片，放一小塊法國Brie芝士和忌廉，半溶的芝士和香脆的煙肉，讓濃郁的南瓜湯變得更加美𠰌。

材料：

南瓜粒 5杯

特級初榨橄欖油 2湯匙

蜜糖 2湯匙

鮮鼠尾草 1湯匙

煙熏紅椒粉 半茶匙

辣椒粉 半茶匙

肉桂 半茶匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

全脂牛奶 2杯

蔬菜湯或雞湯 2杯

法國去皮Brie芝士 6安士

牛油 2湯匙

炸煙肉片 2安士

忌廉 少許

蒜頭 3瓣

做法：

1.南瓜粒加橄欖油、蜜糖、蒜頭、鼠尾草、煙熏紅椒粉、辣椒粉、肉桂、鹽、胡椒煮約20分鐘或至南瓜肉變軟。

2.南瓜肉加雞湯或蔬菜湯攪成湯汁。

3.湯汁煮熱，加牛奶煮勻。

4.上桌後加入煙肉、忌廉和芝士，如有剩下鼠尾草，也可放入湯內作裝飾。