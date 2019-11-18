今晚食乜：當造南瓜　變滑嘟嘟西湯

2019年11月18日 15:00
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    當造南瓜　變滑嘟嘟西湯
    來到冬天，金黃軟綿的南瓜是時令食材之一，除了用來燜煮或做甜品，IG@halfbakedharvest就教大家用來煮西湯。
    首先將去皮的南瓜粒和不同的調味料煮至軟身，然後按個人喜好加入蔬菜或雞湯攪拌成湯汁，之後倒回煲內，逐點加入牛奶煮勻便完成。熱辣辣的南瓜湯盛在碗中，加點炸至香脆的煙肉片，放一小塊法國Brie芝士和忌廉，半溶的芝士和香脆的煙肉，讓濃郁的南瓜湯變得更加美𠰌。
    材料：
    南瓜粒　5杯
    特級初榨橄欖油　2湯匙
    蜜糖　2湯匙
    鮮鼠尾草　1湯匙
    煙熏紅椒粉　半茶匙
    辣椒粉　半茶匙
    肉桂　半茶匙
    鹽　少許
    胡椒粉　少許
    全脂牛奶　2杯
    蔬菜湯或雞湯　2杯
    法國去皮Brie芝士　6安士
    牛油　2湯匙
    炸煙肉片　2安士
    忌廉　少許
    蒜頭　3瓣
    做法：
    1.南瓜粒加橄欖油、蜜糖、蒜頭、鼠尾草、煙熏紅椒粉、辣椒粉、肉桂、鹽、胡椒煮約20分鐘或至南瓜肉變軟。
    2.南瓜肉加雞湯或蔬菜湯攪成湯汁。
    3.湯汁煮熱，加牛奶煮勻。
    4.上桌後加入煙肉、忌廉和芝士，如有剩下鼠尾草，也可放入湯內作裝飾。
    網址：https://www.instagram.com/p/B4FkomPlufZ/