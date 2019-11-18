今晚食乜：當造南瓜 變滑嘟嘟西湯
2019年11月18日 15:00
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當造南瓜 變滑嘟嘟西湯
來到冬天，金黃軟綿的南瓜是時令食材之一，除了用來燜煮或做甜品，IG@halfbakedharvest就教大家用來煮西湯。
首先將去皮的南瓜粒和不同的調味料煮至軟身，然後按個人喜好加入蔬菜或雞湯攪拌成湯汁，之後倒回煲內，逐點加入牛奶煮勻便完成。熱辣辣的南瓜湯盛在碗中，加點炸至香脆的煙肉片，放一小塊法國Brie芝士和忌廉，半溶的芝士和香脆的煙肉，讓濃郁的南瓜湯變得更加美𠰌。
材料：
南瓜粒 5杯
特級初榨橄欖油 2湯匙
蜜糖 2湯匙
鮮鼠尾草 1湯匙
煙熏紅椒粉 半茶匙
辣椒粉 半茶匙
肉桂 半茶匙
鹽 少許
胡椒粉 少許
全脂牛奶 2杯
蔬菜湯或雞湯 2杯
法國去皮Brie芝士 6安士
牛油 2湯匙
炸煙肉片 2安士
忌廉 少許
蒜頭 3瓣
做法：
1.南瓜粒加橄欖油、蜜糖、蒜頭、鼠尾草、煙熏紅椒粉、辣椒粉、肉桂、鹽、胡椒煮約20分鐘或至南瓜肉變軟。
2.南瓜肉加雞湯或蔬菜湯攪成湯汁。
3.湯汁煮熱，加牛奶煮勻。
4.上桌後加入煙肉、忌廉和芝士，如有剩下鼠尾草，也可放入湯內作裝飾。