靈感煮意：【無牛油和忌廉】清香檸檬蛋白撻

2019年11月18日 16:00
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    清香檸檬蛋白撻（作者提供）
    只要你試過我的甜撻食譜，就會感受到跟街買的不同之處：夠甜但不會黏喉嚨、滑得來不會吃了一堆油脂、鬆脆但又沒有油膩感。將口腹滿足跟負擔分開，就是我寫食譜的方向。今集《靈感煮意》的檸檬蛋白撻，在鬆脆的撻皮上，藏着一層清香滑的果餡，再配上如溶了的棉花糖般的蛋白霜，不論在口感和味道上，都十分豐富。立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
    材料（7~8吋）
    撻皮材料
    中筋麵粉　160克
    粟粉　　　10克
    發粉　　　1/8茶匙
    白沙糖　　10克
    海鹽　　　1/8茶匙
    橙皮碎　　3/4茶匙
    淡味油　　60克
    全脂牛奶　30克
    雞蛋　　　　100克
    自選糖　　　45克
    檸檬皮碎　　1湯匙
    中筋麵粉　　50克
    鮮榨橙汁　　130克
    鮮榨檸檬汁　30克
    蛋白霜（可不放）
    蛋白　　35克
    幼沙糖　35克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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