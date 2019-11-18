靈感煮意：【無牛油和忌廉】清香檸檬蛋白撻

只要你試過我的甜撻食譜，就會感受到跟街買的不同之處：夠甜但不會黏喉嚨、滑得來不會吃了一堆油脂、鬆脆但又沒有油膩感。將口腹滿足跟負擔分開，就是我寫食譜的方向。今集《靈感煮意》的檸檬蛋白撻，在鬆脆的撻皮上，藏着一層清香滑的果餡，再配上如溶了的棉花糖般的蛋白霜，不論在口感和味道上，都十分豐富。立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

材料（7~8吋）

撻皮材料

中筋麵粉 160克

粟粉 10克

發粉 1/8茶匙

白沙糖 10克

海鹽 1/8茶匙

橙皮碎 3/4茶匙

淡味油 60克

全脂牛奶 30克

餡

雞蛋 100克

自選糖 45克

檸檬皮碎 1湯匙

中筋麵粉 50克

鮮榨橙汁 130克

鮮榨檸檬汁 30克

蛋白霜（可不放）

蛋白 35克

幼沙糖 35克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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