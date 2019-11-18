靈感煮意：【無牛油和忌廉】清香檸檬蛋白撻
2019年11月18日 16:00
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清香檸檬蛋白撻（作者提供）
只要你試過我的甜撻食譜，就會感受到跟街買的不同之處：夠甜但不會黏喉嚨、滑得來不會吃了一堆油脂、鬆脆但又沒有油膩感。將口腹滿足跟負擔分開，就是我寫食譜的方向。今集《靈感煮意》的檸檬蛋白撻，在鬆脆的撻皮上，藏着一層清香滑的果餡，再配上如溶了的棉花糖般的蛋白霜，不論在口感和味道上，都十分豐富。立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
材料（7~8吋）
撻皮材料
中筋麵粉 160克
粟粉 10克
發粉 1/8茶匙
白沙糖 10克
海鹽 1/8茶匙
橙皮碎 3/4茶匙
淡味油 60克
全脂牛奶 30克
餡
雞蛋 100克
自選糖 45克
檸檬皮碎 1湯匙
中筋麵粉 50克
鮮榨橙汁 130克
鮮榨檸檬汁 30克
蛋白霜（可不放）
蛋白 35克
幼沙糖 35克
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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