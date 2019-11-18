主動消噪　Solo Pro貼耳好聲

AirPods Pro大賣，一時之間消噪耳機又成為熱話。同屬Apple的Beats by Dr. Dre（Beats)在這時推出Solo Pro，是品牌首個具備主動消噪功能(Pure ANC)的貼耳式耳機，並提供黑、象牙白、灰、深藍、淺藍及紅6色，嫌入耳式AirPods Pro未夠搶眼未夠潮的話，現在有多選擇。

作為品牌最好賣的耳機系列之一，Solo歷經Solo HD、Solo2 Wireless及Solo3 Wireless多代發展。新一代型號簡化，一如iPhone 11般掛上「Pro」字眼，像徵機功更趨專業。當中最大改良，是從頂級型號Studio3 Wirelsss處帶來Pure ANC技術並加以改良，透過程式計算，實時因應環境變化調節抑噪程度。最誇張的是，除了人聲車聲，還能評估因頭髮、耳環或耳形所帶來的漏聲問題再加以調整，將雜音減至最少。

測試時播放鬧市及鐵路行駛畫面，未開啟Purn ANC前，仍會聽到微弱雜音，但只要按動左邊耳罩底的模式按鍵，消噪功能即時啟動，人聲車聲瞬間消去。部分尖銳聲音如過山車聲也被減至近乎消失，整個降噪過程來得明顯自然，使用後如進入封閉的音樂世界。耳機也一如AirPods Pro般設有通透模式，透過外置收音器收取局部外界聲音，助用戶提高對環境的警覺性，過馬路無咁危險！

外形也有所改良，例如外殼經過重新塑型，用作調校長短的金屬調節器改用更耐用物料，耳罩海綿更透氣舒適等。電量方面，得益於Fast Fuel技術，使用Lightning線充10分鐘就有3小時播放時間，當Pure ANC被關閉時，耳機更可持續播放40小時，夠晒長氣。

Solo Pro將於11月21日在香港發售，當中深藍、淺藍及紅色是Beats與藝人Pharrel Wiliams合作配色，包裝格外搶眼。