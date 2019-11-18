一生人必定要去一次越南

【特約報道】每個人心中應該會有一份人生必去地方的清單，其中越南成為了很多人近年必到之地的新寵兒，不但風景靚，而且富特色。想度假可以去富國島，想體驗法國殖民地風情可以去胡志明市，想感受「東方夏威夷」魅力，當然是到峴港；至於另一吸引點是機票便宜，越捷航空經常推出激低價機票，搶到絕對抵玩！

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機票優惠詳情

訂票日期：2019年11月19日至21日（下午1時至3時）

旅行日期：2019年12月12日至2020年8月31日

航班：越捷所有國際航線（香港 <-> 富國島、峴港、胡志明市）

峴港宏偉黃金橋

曾被《國家地理雜誌》列入人生必去50個地方之一的峴港，又怎能不到訪呢？峴港位於越南中部，是越南第四大城市，有「東方夏威夷」美譽，擁有世界最美六大沙灘之一的美溪沙灘，還有占婆島、巴拿山、順化皇城、會安古鎮等景點。

至於近年最受歡迎的景點非巴拿山黃金橋（Golden Bridge）莫屬。黃金橋在去年才正式開放，位於遠離城市的巴拿山上，橋長約150公尺，其設計是金黃色的大橋上有一雙巨大的手托着，感覺十分震撼，配合山上景致及雲霧包圍，猶如進入仙境一樣，難怪英國《獨立報》把「黃金橋」列入10座讓人難以置信的橋樑之一。越捷航空將於今年12月12日正式開通香港至峴港新直航航線，航程只需1小時45分鐘，既方便又為旅客帶來更多選擇。

全新度假天堂 — 富國島

今年香港終於有直航去富國島，自越捷航空於4月開通直航後，富國島便成為港人最新的度假之選。說到度假，陽光與海灘當然不可或缺，富國島是越南最大的島嶼，海洋生態及水資源相當豐富，有很多美麗沙灘，其中北部的海星沙灘（Starfish Beach），有數之不盡的紅色海星，站於海中心猶如被海星包圍，非常壯觀。

富國島上的Hon Thom島也是值得一遊，除了乘坐現時世界上最長的跨海纜車外，島上還有個朝海灘（BAI TRAO），水清沙幼，藍天碧海，更可以玩各種水上活動，絕對是放鬆的好地方。

胡志明市矚目新地標

胡志明市可謂是越南旅遊的入門地方，曾經是越南共和國的首都，現為越南最大的城市，是經濟、貿易、交通及文化中心，這裏新舊交融，可以認識越南最傳統與最現代化的一面。

要數胡志明市最近崛起的新景點，當然是Landmark 81，這座越南目前最高的大廈，也是全東南亞第二高的摩天大廈。Landmark 81於2018年啟用，樓高81層，達461.2米，總面積24萬多平方米，集酒店、觀景台、零售與娛樂設施於一身，匯聚國際知名品牌，可盡情享受購物樂趣。這裏擁有越南最高的觀景台，於大廈的第79至81層，是欣賞胡志明市全景，甚至是夜景的最佳觀賞地點。

此外，胡志明市曾經是法國殖民地，所以留下不少法式建築物，如聖母院（紅教堂）、耶穌聖心堂（粉紅教堂）、中央郵局、西貢歌劇院等，皆充滿法式風情，非常適合「打卡攞Like」。

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