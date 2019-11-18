專家教路　揀真無線耳機陪跑

新款運動真無線耳機，不怕被線材纏繞戴得輕鬆，最適合一邊跑步一邊聽歌。（盧展程攝）

踏入跑步賽季，不少跑友都加緊練習，但練長課有時都幾單調，所以有人會戴着耳機，一邊聽歌一邊保持跑步節奏。新款運動真無線耳機就啱晒這些用家，除了不怕被線材纏繞戴得輕鬆，還備有防水及耳翼等設計。一於請跑步教練Rico分享選購運動真無線耳機的心得。

5大選購心得

1. 如果耳機的隔音能力太強，出街跑步時會留意不到四周環境而發生危險，最好揀播歌時仍聽到環境聲的耳機。

2. 跑步時汗水有機會滲入耳機，宜挑選防水的耳機型號，防水認證達IPX7就較為放心。

3. 耳罩式運動耳機偏向笨重，而且耳墊較焗，輕巧的入耳式或真無線耳機是較佳選擇。

4. 不用太在意充電盒的總播放時間，反而真無線耳機本身的續航力才是關鍵。

5. 耳機如附有耳掛或耳翼，佩戴時會較為穩陣，應在選購前試戴跑動或跳躍，確定穩陣啱耳形才購買。

C形耳翼 跑得穩陣

揀真無線耳機跑步，戴得貼耳穩陣是關鍵一環，耳機潮牌SOUL針對此問題，在ST-XS2附設專利可換式C形耳翼及多款不同尺寸的耳塞，套上耳機後令貼耳程度大大提升，實試跑步和跳躍都不會跌出來；同時支援IPX7防水規格，直接用水清洗都冇問題。為了優化音色，內置比同類產品更大的6mm動圈單元，高低音覆蓋全面。

環境感知 耳聽八方

喜歡跑街或跑山的跑友，如果聽歌時完全聽不到外界聲音，遇有突發事件隨時會發生意外。JBL真無線耳機Reflect Flow引進Ambient Aware環境感知模式，透過內置的收音咪，輕觸一下便能接收到環境聲；配合10小時續航力及TalkThru自由通話功能，集中放大人聲令溝通更方便。