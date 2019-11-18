生活夜校：慈禧愛叫鴨

鹽水鴨：又叫桂花鴨，是南京的著名美食，也是當地人中秋必吃的菜式。傳統鹽水鴨其實並沒有用到桂花入饌，只是農曆8月桂花盛放，令此鴨也飄散花香而得名。（資料圖片）

鹽水鴨名震南京，更與板鴨並列為江蘇省非物質文化遺產推薦項目，遊客到訪都爭相細嘗箇中滋味。兩者受歡迎的程度雖然旗鼓相當，不過中秋時節板鴨也要退避三舍，且看民國時期大學教授張葆亨撰寫的《白門食譜》所載：「金陵八月時期，鹽水鴨最著名，人人以為肉內有桂花香也。王廚此鴨，四時皆佳，其肥而嫩，尤為外間八月所售之鹽水鴨不能及。故金陵人士，無不知王廚鹽水鴨之名也。」由此可見農曆八月中秋節前後食鹽水鴨早已成為南京人 的傳統。

而慈禧愛叫人從南京搜購回來的鹽水鴨與板鴨。據說明朝初年開始流行鹽水鴨，直至清朝更成為南京名物傳揚到各省各地。當年參加科舉的考生努力讀書之餘也喜歡送禮打好關係，而南京的讀書人就會送上家鄉特產鹽水鴨與板鴨，外省人試過後驚為天人，就連吃盡天下珍饈的慈禧太后也抗拒不了這兩種鴨的「味力」，有傳她曾派人到南京購買500隻鹽水鴨與板鴨自奉及宴客，鹽水鴨因而更廣為人識。

南京板鴨乾身扁平但酥嫩香濃，而春季與冬季吃到的又各有特色，立春至清明醃製的叫春板鴨，保存期較短，大雪至冬至製作的則叫臘板鴨，口碑較佳。板鴨的歷史比鹽水鴨更久，據說1,400多年前魏晉南北朝時梁武帝被困台城，當時只有鴨肉充飢，為了延長保鮮期而用了大量鹽醃製，再以甲板壓扁方便攜帶，板鴨一名也是由此而來。

自2007年開始公布，由江蘇省文化廳確認，並獲江蘇省人民政府批准的省級非物質文化遺產，分為民間文學、傳統戲劇、傳統技藝、民俗等多個範疇。以民間文學為例就有《白蛇傳說》及《梁祝傳說》，而鹽水鴨則與南京板鴨、三鳳橋醬排骨、蒸餾酒釀造等並列為傳統技藝。