Maserati GranTurismo Zèda=黎明來到？

一個時代的結束，代表一個時代的開始。

瑪莎拉蒂（Maserati）最近為旗下的GranTurismo發表了一款名為GranTurismo Zèda的車型，藉此向傳統內燃引擎告別，昭示着瑪莎拉蒂電動化新時代的黎明即將來到。

Zèda屬意大利北部城巿摩德納（Modena）的地方方言，代表字母Z，寓意結束，也預示全新的開始。此車由瑪莎拉蒂設計中心（Centro Stile Maserati）負責設計，最特別莫過於極具未來感的車身塗層，並且由白、灰、逐漸呈現出瑪莎拉蒂標誌性的深藍色，承載着瑪莎拉蒂的過去、現在和未來，意義非凡。

值得一提是全新一代GranTurismo及GranCabrio車型將會以品牌首款採用100%純電動驅動系統的車型登場，並在都靈（Turin）工廠生產。而原本負責製造GranTurismo的摩德納廠房，生產線會進行升級，以迎接即將到來的全新高性能跑車。