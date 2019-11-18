移台知多少：關於健保的那些事

台灣有一樣吸引到Wood的地方是當地的健保，台灣的健保是每個月給一定的供款，這個供款按工資來定，像她一樣的退休人士是每月200台幣，然後看病的時侯無論是去公家還是私人醫院都是一樣的價格。無論看甚麼科，基礎治療費都只需要150台幣，如果需要更多、更優質的服務，也只需要加一點的費用就可以了。Wood就給我們分享了一個自己的例子，她有一次去看骨科，150的基礎療程包括針灸和推拿，另外她加了五日的中藥，一天三包，一共十五包。醫院另外的收費也只是港幣10塊。

當然，不能單一的去評判一件事情。於是她又給我們提了兩個朋友的例子。有一個是甲狀腺瘤，在沒有健保的情況下是 8萬台幣（大約２萬港幣），有醫保的情況下是5000港幣，價錢是4分之1。

另一個是牙瘡， 在沒有健保的情況下是500台幣（大約140港幣），有醫保的情況下估計基本治療價就可以了，也就是150台幣（大約40港幣），價格是大概是3分之1。所以有健保的情況下會把醫療費用大大的降下來，特別是當遇上一些比較嚴重的病。

Wood說台灣的政府機構、銀行辦事速度比較慢，但辦健保還是蠻快的，十五分鐘就可以弄好了。辦理健保的手續也不複雜，首先要確保自己的投保單位已經幫自己投保了，而不同身份有不同的投保單位，投保單位的安排順序簡單來說就是：工作單位─工會/農會/漁會─依附有工作的親屬─戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所。其後可以到健保署填寫表格申請健保卡，申請完成後一個星期左右會寄到你家。整個過程大概就是這樣，有需要的時候就可以拿著這個卡+150塊台幣到醫院享受基本的醫療服務啦。

有關健保的那些事就到這裏，希望在大家選擇是否移民台灣的決定上有幫助喔。

Wood Cheung

兩年前移民到台灣，現在也在facebook上分享自己在台灣的所現所聞，也拍提供了短片講解移民台灣的一些事項和流程。