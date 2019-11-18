【深夜字聊】呢種行為不能原諒

大家踎廁所方便會用幾多時間？最多咪半粒鐘，之但係如果踎成粒鐘又係乜嘢原因呢？早前有位女網民稱同男友同居咗三個月，但最近卻發覺男友喺廁所度原來係另有秘密。佢話：「最近男友每朝早起身，都會拎埋部手機入廁所度踎。其實佢以前都係咁，但通常半粒鐘加埋沖涼就完事，只係最近卻發現佢不但踎成粒鐘之餘，仲畀我發覺真相！前日我趁男友又入廁所，就詐唔覺意開咗廁所門。一睇之下，佢竟然喺度邊睇鹹片邊自我解決！我當時嬲到爆炸！唔係話佢自娛有問題，而係因為佢睇緊鹹片呀！因為我留意到我哋從最初每星期行埋五六次，到最近一星期都係得一兩次。起初以為佢攰，卻估唔到原來有咁嘅原因，而我最難接受就係佢睇住另一個女人（AV女優）自娛，呢啲仲唔係精神出軌咩？我嬲到即刻搬走，雖然佢有氹返我，但我度氣仲係未消呀！」

網友神回應：

Tommy：女人就係咁麻煩，睇鹹片又話精神性出軌，咁你哋睇啲韓星嗌對方做男神又點呢？咁唔係精神上出軌咩？

Albret：你尊重吓人得唔得呀？人哋都匿埋喺廁所度啦，你仲要踢爆人哋，知唔知乜嘢叫做寧知莫見呀？我真係唔覺得有女友或老婆，仲要睇AV係唔啱囉。

Queen：男人呀，你哋明唔明個問題喺邊呀？佢自我安慰呀！同睇男星唔同，我哋係唔會睇住佢哋做呢啲嘢呀！你試吓個女友望住第二個男人，跟住喺度咁做吖，你唔嬲呀？

這件事：原來重點係睇AV係冇問題，問題係一定要邊睇AV邊同女友或老婆做就OK，係咪？不過女人又明唔明，男人睇AV就好似打籃球咁，男人係唔會對個籃球有感情囉。