香港估估吓：港版加拿大湖景公園在哪裏？

情緒上，好想好想放空一下？不如一起去一個美麗的公園，這片寧靜的空間就是青衣公園，風景靚到有「港版加拿大湖景」之稱，有此美譽全因公園內的人工湖旁，栽種了一排十數棵的落羽松、水杉、水松和楓香等落葉喬木，特色是當季節交替時，樹葉會變成一片美麗的紅及金黃色，形成了漂亮而令人見到就會「嘩嘩」聲的紅葉景色，再加上波平如鏡的湖景，只要你企好角度，一張如外國景色的相片便毫不費力完成，放上社交網絡，肯定呃爆Like！

環顧這個葵青區的大型公園，除了一片紅葉景色令人難忘，還有其他迷人風貌相輔相成，才能令青衣公園如斯優美，好像全園採歐陸式設計，亦特設多個種植區如桃花園、棕櫚園和芳香花園，都構成公園獨特的絕美景致，其中桃花園又是另一個焦點所在，不少人會於農曆新年期間，特地來公園拍照，人面桃花相映紅。不過，全球天氣不似如期，近兩年，紅葉都遲到了，然而，若我們今年不論何時，仍能觀看紅葉之美，不如也約好一齊欣賞桃花之燦爛，賞心樂事，有花，便有人，桃花依舊笑春風。

地址：新界青衣島青敬路

交通：

巴士 41A、41M、41P、43B、44、44M、42C、49X、243M

鐵路 青衣機鐵站