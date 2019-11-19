IB攻略：IB Math AI VS IB Math AA

對於2021年IB數學新制度，筆者和不同家長溝通後，發現原來有不少家長同學都仍然對IB新學制的數學有不少問題，雖然筆者先前都有撰寫數篇有關的文章，會談之後發現家長希望有更加多精闢獨到的分享，而非止步在課程上的分別，今次筆者將會深入探討新學制對大學升學的影響。

【考Math AI還是Math AA容易高分？】

首先我們要看看究竟AI（IB Math Application & Interpretation））和 AA（IB Math Analysis & Approaches）的難度是否大有不同。新制度的數學不像以前那樣容易分難度，Math HL比Math SL難，而Math SL又比Math Studies難。但是現在IB Math AI和AA都有Higher Level，所以基本上沒有難度之分，只是不同科目。

【醫科可以讀SL數學嗎？】

IB舊制度的時候，醫科容許學生讀SL Math，但是IB新制度的數學，無論學生將要報讀Medical Science或是醫科，都一定要HL Math，有些大學接受Math AI或是Math AA，但是有些則只會接受Math AA HL，例如劍橋大學的醫科就指明一定要AA HL，所以學生一定要清楚知道大學科目要求，如果不是，就算考了IB 45都達不到大學科目要求。

【有甚麼科目可以接受Math AI SL？】

雖然筆者一直建議IB學生讀IB Math AA， 但是始終會有學生讀Math AI SL的，如果選讀了這個科目，未來大學有甚麼選擇呢？當然設計、音樂、戲劇等等的科目對數學沒有要求，所以沒有大礙，但是還有沒有其他的學科可以考慮？一些香港IB學生比較有興趣的科目，如法律系、社會科學、政治系都對數學沒有特定要求，所以有意報讀這些科目的IB學生，不用太緊張自己選了Math AI SL。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣