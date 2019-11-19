逾百美食攤檔！澳門美食節有美味推介

喜歡品嘗美食的朋友要留意！即日起至11月24日，第19屆澳門美食節於澳門西灣湖廣場舉行，大家可一次過食勻世界各地的特色美食，包括海鮮、燒烤及中、日、韓式美食等，包羅萬有。小記特別推介日本和牛粒及海膽芝士龍蝦，滋味滿分。喜愛日本刺身的朋友，更加不可以錯過即場原條吞拿魚解體，即劏即食，新鮮美味，感覺就像在日本魚市場遊歷般，新奇有趣。

除了一眾日本美食外，本土馳名食肆當然不能錯過，包括譚家魚翅、水佬榮、義順等，都是香港人耳熟能詳的地道美食。其餘還有多達過百檔美食攤位，當中可以食勻亞洲、東南亞、歐陸、中華等國際美食。愛吃生蠔的可品嘗即開即食由法國空運到澳門的生蠔，價錢優惠，絕對是吃貨天堂。為了讓市民及旅客更方便快捷地購買美食，會場內全面推行電子支付方式， 簡單一「嘟」一「掃」，美食即時到手。

會場交通

大會為了方便市民及旅客前往美食節會場，一如既往，於星期一至四的17:00~23:30及星期五至日的15:00~00:30在不同地點設置4條免費穿梭巴士路線：

路線1：南灣國際銀行←→ 澳門美食節西灣湖廣場

路線2：黑沙環市場街（祐漢公園對面）←→ 澳門美食節西灣湖廣場

路線3：氹仔中央公園←→ 澳門美食節西灣湖廣場

路線4：關閘廣場←→ 澳門美食節西灣湖廣場

第19屆澳門美食節

日期：即日到11月24日

時間：5:00pm~11:00pm（逢星期一至四）；3:00pm~0:00am（逢星期五、六、日）

地點：澳門西灣湖廣場

網址：Facebook搜尋「澳門美食節Macau Food Festival」