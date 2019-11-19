孫氏舌針解鎖自閉　瞄準標靶　治療效果顯著

【營業資訊】起源於嬰幼兒時期的自閉問題，被世界視為難治之症。無論西醫還是傳統療法都束手無策。一般採用感覺統合、言語訓練等西方的訓練方法來改善病人的狀況。作為特區政府第一批引進優才的舌針發明者孫介光，在香港大學藉着黃珍妮教授及養和、聖保祿等醫院的一流人才、一流研究設備﹝如：功能磁共振、正電子掃瞄等），開始了大規模的研究。經過近十萬人次的舌針治療實驗，總結出舌針治療自閉的經驗；香港大學成立了舌針研究所進行舌針治療腦病的研究，研究成果先後在美國的《自閉症與艾斯伯格綜合症文摘》、《核子醫學期刊》、《另類及輔助療法期刊》，還有德國的《歐洲兒科神經學期刊》、加拿大的《兒童神經病學期刊》、英國的《神經學、神經外科及精神病學期刊》以及中國的《中國針灸雜誌》等，發表了大量有關治療自閉症、難治性腦癱、視障等學術論文。此外，孫介光也用舌針治療作了其他有關腦病的研究，如：憂鬱問題、腦意外、腦退化、智力及整體發展遲緩等，效果顯著，療法被國家中醫藥管理局定為實用針灸技術在全國推廣。

【穴位上快速進行針刺】

香港國際孫氏舌針研究治療中心的孫介光教授及孫雪然主任都是西醫出身，於80年代發明舌針治療腦病，並在舌上發現了四十幾個穴位，而在研究舌針治療自閉問題的過程中，解鎖了舌針治療腦病的方法，對一些腦病進行標靶治療。孫教授發現腦的額葉功能障礙會導致精神不專注、情緒不穩，以及有社交障礙、理解及表達能力出問題。顳葉功能障礙出現會影響對說話的理解、表達及記憶受損；枕葉功能障礙會導致讀寫困難；頂葉部分的功能障礙會出現計算、寫作、閱讀、自理及專注力差；而丘腦障礙會出現訊息傳遞困難的情況。以上這些現象都與自閉問題有關。孫教授經過多個科學研究及臨床驗證，找出了與額葉、顳葉及丘腦相對應的舌針穴位，在患者的這些部位施針，取得了明顯的效果。並在治療自閉症的臨床觀察中有效率達96%，本治療中可見在穴位上快速進行針刺，不足一分鐘便會完成一次治療，基本上不會覺得痛楚，亦不會出現副作用。他指出：「不論腦意外、基因問題、老年呆滯、記憶力衰退或自閉問題的患者，舌底近舌根位置都有明顯腫脹，病情與腫脹情況成正比。」

患者每天施針一次，不到20次便會見到效果，無論表達、社交、情绪、專注力、記憶力等都會明顯改善，大約做40至80次為之完成療程。孫教授認為舌針治療以科學為基礎、安全及有效，因此病人容易接受。

【治療後多方面有進步】

尹小姐帶兒子「小鄧鄧」來進行舌針治療，現年7歲多的小鄧鄧於4歲確診患上自閉問題，家人四處訪尋名醫，亦報名參加多個統合訓練課程，花了大量精力及金錢，可是改善進度非常緩慢。在朋友介紹下找孫教授嘗試舌針的療效，由7月尾開始，兩星期的療程效果顯著。尹小姐表示：「每日進行4次舌針，到第3天已有改善，之前小鄧鄧不懂得表達，會重複詢問同一件事，現在則見到他變得專注，並從目光表情等反映出來，和我們有交流。」她很欣慰兒子在短時間內有這麼大的進步，將會繼續接受療程，希望取得大改善。另一位4歲多的許小朋友由母親溫小姐帶來診症，他之前試過頭部的針灸，上網找到舌針療法的資料，即管一試，發現效果快得多。溫小姐說，兒子之前咬字發音很差，進行每星期2至3次的治療，至今約4個月，咬字進步了不少，覺得很鼓舞。

在眾多求診者中，孫教授印象最深刻的是一位18歲患嚴重自閉問題並有中度智力發展遲緩的病人，治療前脾氣暴躁、經常自殘、不懂說話、不能與人溝通，經舌針40次治療之後，情緒轉趨穩定，自殘行為減少，做事專注而且與人能有較長時間眼神交流，證明舌針對成年患者亦有一定的作用。

孫氏的舌針療法曾在世界引起廣泛注意，據報載諾貝爾物理獎得主崔琦、經濟獎得主歐元之父羅伯特·蒙代爾都曾來該診所治療，香港達官貴人好多都是香港國際孫氏舌針診所的客人。孫氏舌針也曾在National Geography和Discovery播出。

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