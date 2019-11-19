反光功能跑鞋　啱晒夜跑友

好多人都鍾意夜跑，想跑得安全，備有反光功能的夜跑裝備就唔少得，adidas Running推出全新配色ALPHAEDGE 4D Reflective及Guard Pack跑鞋系列，鞋身便具備反光功能，啱晒愛夜跑的人士。

全新黑、白配色的ALPHAEDGE 4D Reflective鞋面注入銀色反光材質紗線，於夜間及強光照射下散發出低調光芒，鞋舌位置的標誌性三間同時加入反光效果，亮眼又富潮流感。配搭FORGEFIBER技術特製的襪套式Primeknit鞋面，讓鞋身結構宛如第二層皮膚般緊貼足部，帶來全方位的舒適感；加上外底搭載Continental™耐用橡膠，打造極具未來感的高機動性能鞋款。

Guard Pack跑鞋系列共推出UltraBOOST Guard及SenseBOOST GO GUARD兩款跑鞋，結集防滑、防潑水和反光功能於一身；鞋面採用防潑水織物面料，無懼風雨輕鬆應對外界環​​境，締造舒適跑步體驗。鞋款搭載Continental™耐用橡膠，增加摩擦力達致更佳防滑效果，幫助跑者駕馭濕滑路面。同時於三間標誌、鞋頭及鞋舌等位置注入反光技術，全面照顧城市夜跑者的安全。