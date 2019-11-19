三界五行：冬天進補　可食羊肉

豬、牛、羊，三大肉類，豬肉最「純」，性質最平和，因為熱量低，不燥熱，任何年齡、體質都可以食，甚至生病、發燒、有傷口，都可以食瘦肉。皮蛋瘦肉粥就專為「戒口人士」而設，如果自己在家中弄，瘦肉預先用鹽醃好，加蠔豉、皮蛋煲粥，很降火，適合感冒或上火的人食用（糖尿病人例外）。

牛的熱量較高，有中醫認為，熱性體質的人生病時不宜食，不過，現代年輕人飲食習慣已有較大改變，食牛肉也當平常，我的子孫，感冒時要求食牛肉煮米粉或粉絲，我也不執着，煮給他們吃就是了。

不過，感冒患者或熱氣、有炎症、發燒，對於羊肉仍應有所顧忌。因為羊肉並非清淡食物，上述症狀的人，食羊肉很可能火上加油，加重病情，而且，羊肉比豬肉、牛肉更需要仔細咀嚼，否則引發消化不良或腸胃不適，就添麻煩添亂。健康正常或身體無病只是體質虛弱一些，冬天食羊肉可以補身。北風起，羊肉肥，羊肉的香氣襲人，是難以抗拒的誘惑。

羊肉，西方營養學認為，羊肉含脂肪和膽固醇，比豬肉、牛肉少，含維他命A、B1、B2、B6、D，以及鐵、鋅、硒微元素相對較高，可補充能量，促進血液循環，而且可增加消化酶，只要食量不過分，有助腸胃蠕動。由於羊肉含左旋肉鹼，可促進脂肪代謝，要想瘦身，食羊肉比豬肉、牛肉較為有利。中醫對羊肉評價如何？明天續講。

方向宇