律師壓力大頭痛　源自頸關節功能性問題

個案中的律師壓力大出現頭痛，原來和頸關節功能性問題有關。（互聯網）

香港人生活壓力大，工作忙碌，頸痛頭痛時有發生，有位40歲律師求醫，指近期受到頭痛困擾，睡眠質素差影響工作狀態，他更懷疑自己患上情緒病，脊醫為他檢查發現頭痛源自頸關節功能性問題。

工作壓力令這位男律師不時頭痛，為了應付日常會食止痛藥解決。不過，近幾個月頭痛愈來愈密，並且出現頸痛和肩痛，晚上亦間中失眠，睡得不好，導致第二天精神不振，循環不息。他漸漸變得情緒化脾氣差，到過普通科門診求醫，初步懷疑壓力大使精神緊張引發痛症。

頭痛問題持續，早前他到北歐旅行，由於當地天氣寒冷，低溫使肌肉繃緊，頸痛肩痛惡化，發覺手指也有麻痹感，並且手震，經朋友介紹前往看脊醫。經檢查後，發現頸椎第五、六及七節出現關節功能性問題。

頸椎是由七節脊椎骨所組成，頸椎上部是第一及第二節，負責頭部左右旋轉活動，而頸椎下部是第三至第七節，負責頭部上下擺動。因此，當他向上望時，頭抬得不高；頸關節功能性問題壓到手部神經線，導致手臂疼痛、手指麻痹，尾指麻痹感覺特別強烈，所以他有時候會出現手震。

脊骨神經科以手法矯正頸關節功能性問題，並以超聲波消除肌肉的繃緊，治療一星期後，頸痛和手麻痹已經消除；目前，他定時覆診以改善長期的頭痛問題。

脊醫提醒，長期在辦公桌工作人士，頭經常不自覺向前傾，肩頸肌肉因而受到拉扯，變得繃緊痠痛；頭的重量約12磅，以頸椎支撐着，頭部前傾，令頸椎承受的壓力大大增加，長期維持不良姿勢，最後便導致關節功能性問題。

建議工作半小時便要轉換坐姿或離開座位，讓關節肌肉得以舒緩。可以的話，在座位做些簡單的伸展動作，將左手放於背後，右手按在頭，輕輕拉向右邊，直至感到拉扯，維持10秒，然後轉換另一邊，重複動作，注意腰要挺直，只要花一分鐘能有助放鬆肩頸肌肉，舒緩頸椎承受的壓力。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家