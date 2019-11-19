戶外BBQ　三角尖牛肉夠靚

秋高氣爽，最適合一家大細去BBQ，食慣大路的豬扒、牛扒同羊架？可以挑選一些獨特部位來BBQ，銅鑼灣一間墨西哥兼加州風味餐廳行政總廚Rene Michelena就有好推介。首先是BBQ迷必食的牛扒，他說除了西冷、肉眼或牛肋骨等部位，其實還有很多選擇，如美國加州就流行三角尖牛肉（Tri-Tip）。「三角尖牛肉在後腰脊的部位，造型似三角形而命名，佔整隻牛的2%，牛味濃郁而富肉汁，食落富嚼勁，最適合用來燒烤或燜煮。」

在燒烤前簡單灑上鹽和胡椒，原塊每邊烤約5至8分鐘至半熟便完成。在切片的時候要留意，整個三角尖肉筋分3部分，沿紋理的逆方向來切斷筋脈，切到咁上下見到紋理有不同，便要掉轉位置再切片，就可保持肉質有咬口而且不會變韌。吃時伴用蒜、橄欖油、墨西哥辣椒、刁草混合的醬汁，滋味無比。

除此之外，師傅指燒雞髀大家食得多，不妨試試燒鴨腿。「西餐多以橙汁配鴨肉，故我用整個橙，加百里香及鼠尾草拌勻將鴨腿醃1晚來燒，味道清新而無膻味，吃時完全不用配醬汁。」