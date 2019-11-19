Pharrell出手　設計陀飛輪腕錶

Pharrell Williams向來深受一眾高級或街頭品牌歡迎，上至頂級名牌Chanel，下至街頭運動品牌adidas都曾與之合作推出聯乘系列。最近Pharrell終於踩入腕錶界，跟Richard Mille合作設計RM52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶。

原來Pharrell本身是Richard Mille粉絲，收藏了多枚品牌代表性作品，所以找這位殿堂級潮人設計腕錶絕對適合不過。Pharrell從其童年回憶──太空擷取設計靈感，以其一貫的「顛覆」風格，棄傳統常見的星空或銀河圖案，改為從太空人的視覺出發，將太空人頭盔的火星倒影變成圖案。錶盤上的太空人頭盔由五級鈦合金雕刻而成，圖案取材自人類首次向火星發射的水手9號（Mariner 9）探測器命名的水手號峽谷（Valles Marineris），運用傳統珐琅彩繪及大明火珐琅工藝，再加上雕刻工藝製成。頭盔上分別鑲嵌一枚黑色藍寶石及兩枚鑽石的白金零件，模擬能夠照亮周遭環境的探照燈。

所搭載的陀飛輪機芯同樣融入太空元素，機芯底板採用由五級鈦合金加工而成的物料。透過它，可窺見五級鈦合金橋板，其鏤空的結構呼應了火箭發射台。底板上還嵌入了大片的璀璨藍色砂金石玻璃，讓人聯想到外太空，以及布滿群星的無邊宇宙。腕錶採用創新物料製成及加入太空概念，棕色金屬陶瓷同時結合了鈦合金的輕巧和陶瓷的硬度。它由鋯金屬和高性能強化陶瓷組成，擁有令人耳目一新的棕色色調和金屬光澤。中層錶殼則採用在航空領域眾所周知的Carbon TPT®碳纖維製成。指針和腕錶背面的橋板均採用鏤空計，以呼應火箭發射台或衞星臂。錶冠是根據火箭艙設計而成，就連其周圍的橡膠都具備火星探測車輪胎的獨特輪廓。