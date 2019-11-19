生活夜校：天氣轉涼　5大暖風機節能貼士

怕凍但又想慳電的朋友，就要留意小記提供的暖風機5大節能貼士。（互聯網）

踏入11月尾，雖然下午有陽光時仍會覺熱，但入夜後不時都會吹起陣陣涼風，睇天文台天氣預報，預報今周最低氣溫會下降至17度，不少人出街都會穿多件衫，或者入夜轉涼後開部暖風機來令室內保持溫暖，但暖風機長時間開着，又會用多了電，電費貴了固然不在話下，浪費電力亦不太環保，就等小記提供一些使用暖風機的5大節能貼士，等大家可以醒目地過冬。

貼士一:如果暖風機具有恒溫功能，就能防止室內溫度過高，減少虛耗不必要的能源。

貼士二:暖風機的吹風及製暖功能會直接耗電，如家居環境偏細，可將風力及溫度調低，或選購一部細尺寸、輸出較低的冷暖風機，從而節省電力。

貼士三:如家中只有自己一人，就可將暖風機的吹風範圍調節得比較集中，將暖氣集中在需要位置，而開暖風時關好門窗，亦有助減少暖氣流失。

貼士四:暖風機吹暖風後一段時間，室內溫度已會即時上升，並保持一定時間，所以外出前15至30分鐘將暖風機關掉，就能盡用室內殘溫而節省電力。

貼士五:暖風機用了一定日子，濾網難免會積聚灰塵，積聚得多就會影響暖風機的效能，所以要定期將隔塵網拆下清潔。