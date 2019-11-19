開箱男：1億像素相片！小米Note 10

拍攝功能一向係各大廠商重點研發的項目，近年已經更加已經發展多鏡頭，最近小米就推出5鏡頭手機Note 10，最誇張就係可以拍攝出1億像素相片，於手機拍攝評測網站Dxomark獲得121分，並列排行榜首位。究竟拍攝以及其他功能得唔得，即睇開箱！

小米上星期剛剛於北京舉行發布會，當中焦點就係新機CC9 Pro，亦即係國際版的小米Note 10。雖然小米Note唔算係旗艦系列，但就用上突破性的1億像素鏡頭，數字上比起唔少專業級相機都仲要高，非常誇張！而小米Note 10（CC9 Pro） 11月15日已於內地官網正式開賣，水貨亦已經抵港；官方就表示香港稍後亦會有行貨，不過就要去到11月尾至12月頭，買水貨定等行貨就由大家揀喇！

Note 10外形設計唔算突出，採用6.47吋雙曲面屏幕，「水滴」位置為前置3,200萬像素鏡頭。另外用上玻璃機背，提供黑、白、綠三色，今次開箱就係白色，帶有珍珠幻彩感覺，整體外觀唔差。唯一問題就係機身厚達9.67mm及重208g，實屬手機界中的重量級選手。機身咁重，原因係新機內置5,260mAh電池，而且仲支援30W快充，電量續航力基本上絕冇問題。

Note 10備有5個鏡頭，分別係1億像素超清、2,000萬像素117度廣角、1,200萬像素人像、800萬像素5倍光學變焦遠攝及200萬像素微距。實拍先來到汀九橋景，Note 10用上1億像素鏡頭，相片解像度為12,032×9,024，成像質素、顏色唔錯，再將相片拉入電腦以100%放大，遠景有出現油畫化，但細位就明顯清晰，甚至連路牌文字都可以隱約辨識到。留意Note 10以1億像素模式拍攝下，相片檔案逾過18MB，拍攝後亦要約5秒時間儲存。另外，新機不設記憶卡槽，如果經常拍攝1億像素相片就要注意容量喇！再試拍沙田城門河夜景，以ISO 5208、1/13秒快門及f1.65光圈拍攝，高ISO下暗位雜訊難以避免，不過景物層次依然成功保留，但相片色調就偏暖。

定位方面，Note 10屬中階機，搭載專門為遊戲而設的Qualcomm Snapdragon 730G處理器，內地提供6+128、8+128及8+256三個版本，實測版本為6GB RAM、128GB ROM，跑分獲約26萬分。實試打機效果流暢，除非對規格、效能有極致追求，否則應該夠用。雖然新機整體功能齊全，甚至逼近旗艦級作品，不過定價都係二千八蚊人民幣有找，性價比確實高。

小米Note 10規格表：

制式：GSM、WCDMA、LTE

屏幕：6.47吋（解像度2,340×1,080）

處理器：Snapdragon 730G

記憶體：6GB/8GB RAM、128GB/256GB ROM

鏡頭：10,000萬像素超清/2,000萬像素廣角/1,200萬像素人像/800萬像素遠攝/200萬像素微距（後置）、3,200萬像素（前置）

電池容量：5,260mAh

體積：157.8×74.2×9.67mm

重量：208g